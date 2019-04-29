رياضة | لاسارتي يرفض الراحة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يرفض الراحة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، عدم منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات عقب مباراة طلائع الجيش، بالدوري العام.

ومن المنتظر أن يستأنف الفريق تدريباته الخميس المقبل، استعدادا لمواجهة للنجوم اف سي، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت بالدوري.

ويلتقي الأهلي الجيش، مساء الأربعاء المقبل على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.