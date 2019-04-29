رياضة | الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا بشأن كهربا قبل مباراة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتخذ قرارا مفاجئا بشأن كهربا قبل مباراة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وعد مسئولو نادي الزمالك، محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق بالتأهل لنهائي الكونفدرالية الافريقية وتجاوز عقبة النجم الساحلي التونسي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وكان الزمالك قد تغلب على النجم بهدف نظيف في ذهاب الدور نصف النهائي وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم الأحد القادم.

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وسجل كهربا هدف الزمالك الوحيد في مباراة الأمس والتي أقيمت على ملعب برج العرب.

وأكد رئيس الزمالك لكهربا أن كل العقوبات التي تم توقيعها عليه سيرفعها حال التأهل لنهائي الكونفدرالية والتسجيل من جديد في شباك الفريق التونسي.