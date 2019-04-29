رياضة | انقلاب حافلة أنطاليا سبور ووفاة مهاجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب حافلة أنطاليا سبور ووفاة مهاجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أنطاليا سبور التركي عن وفاة مهاجمه الدولي التشيكي جوزيف سورال متأثراً بجراحه بد حادثة تصادم حافلة الفريق أمس.

وكانت الحادثة قد وقعت أثناء عودة الفريق من مباراته ضد قيصاري سبور في الدوري التركي.

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وصرح رئيس النادي أن سائق حافلة أنطاليا سبور نام أثناء قيادته قبل وصوله لوجهته بثلاثة أميال.

وأصيب ستة لاعبين آخرين لكن حالتهم مستقرة بعض الشيء، ويملك سورال في رصيده 20 مباراة دولية مع المنتخب التشيكي وشكل ثنائية هجومية قوية مع باتريك شيك مهاجم نادي روما.

وكان سورال قد انضم لأنطاليا سبور خلال شهر يناير الماضي، وكان المهاجم السنغالي بابيس سيسه والمدافع ستيفن كاولكر من ضمن اللاعبين الموجودين في الحافلة.

