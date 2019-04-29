3 أندية عربية تشارك في بطولة العالم لكرة اليد

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خالد سلمان - الرياض في الاثنين 29 أبريل 2019 11:06 مساءً - تشارك 3 أندية عربية في بطولة العالم للأندية أبطال القارات لكرة اليد "سوبر جلوب 2019"، التي تحتضنها السعودية خلال الفترة ما بين 28 و31 أغسطس المقبل.

وكان الدحيل القطري أول من ضمن تأهله للبطولة العالمية بصفته ممثلاً للقارة الآسيوية، عقب تتويجه بلقب البطولة القارية الـ21 للأندية أبطال الدوري، التي أقيمت في الكويت الشهر الماضي، بعد فوزه على مواطنه الوكرة في المباراة النهائية بنتيجة (22-21).

كما سيشارك الزمالك المصري ممثلاً للقارة الأفريقية، عقب فوزه بكأس السوبر الأفريقي، على حساب غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة (38-35)، إضافة إلى الوحدة السعودي بصفته منظم البطولة.

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وكانت النسخة الأخيرة أقيمت في الدوحة العام الماضي بمشاركة ثمانية أندية هي: السد القطري، وبرشلونة الإسباني، ومونبلييه الفرنسي، والنجمة البحريني، وتوبات البرازيلي، وجامعة سيدني الأسترالي، وجمعية الحمامات التونسي، وفوخس برلين الألماني.

وحصد برشلونة اللقب العالمي للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه في المباراة النهائية على فوخس برلين الألماني بنتيجة (29-24).

تجدر الإشارة إلى أن بطولة العالم للأندية لكرة اليد أقيمت في قطر لتسع سنوات متتالية بين عامي 2010 و2018، وسبق للسد القطري الفوز باللقب في النسخة الثانية التي أقيمت في الدوحة عام 2002، كما حلّ وصيفاً مرتين عامي 2010 و2014 وثالثاً عام 2012.