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لاعب إنجلترا يتغنى بإنجازات سترلينج ومواجهة العنصرية

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تحرير:محمد جمال ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م

سانشو

سانشو

وصف جيدون سانشو لاعب منتخب إنجلترا وفريق بوروسيا دورتموند الألمانى، زميله فى المنتخب، رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتى، بالـ"الملهم" قائلا في تصريحات لشبكة «سكاى سبورت الإنجليزية»: "تجربة سترلينج ملهمة للاعبين الصغار، هو يحقق الكثير من الإنجازات، ويواجه المضايقات العنصرية بكل قوة" . وكان سترلينج واحدًا من لاعبي إنجلترا الذين تعرضوا للعنصرية خلال فوز إنجلترا في التصفيات الأوروبية 5-1 في مونتينيغرو في مارس، وصرح حينها بأنه يجب بذل المزيد من الجهود لمواجهة العنصرية.

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وأضاف اللاعب الصاعد: "كل لاعب فى بداية مشواره الكروى ينظر إلى سترلينج، ويحاول أن يصل إلى ما وصل إليه" . وتابع صاحب الـ19 عامًا قائلا:"أنا أتفق مع رحيم فى الكثير من الأفكار، أعتقد أنه مر بالكثير من التجارب الصعبة ليصل إلى ما هو عليه الآن". وأنهى تصريحاته قائلا: "إنه من الصعب أن تشارك فى مباراة وتسمع

وأضاف اللاعب الصاعد: "كل لاعب فى بداية مشواره الكروى ينظر إلى سترلينج، ويحاول أن يصل إلى ما وصل إليه" .

وتابع صاحب الـ19 عامًا قائلا:"أنا أتفق مع رحيم فى الكثير من الأفكار، أعتقد أنه مر بالكثير من التجارب الصعبة ليصل إلى ما هو عليه الآن".

وأنهى تصريحاته قائلا: "إنه من الصعب أن تشارك فى مباراة وتسمع ذلك الكم من الهتافات العنصرية مثلما حصل مع سترلينج، ولذلك يجب أن نظل بجانبه وندعمه".

وتوج نجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب في هذا الموسم، المقدمة من قبل رابطة الكتاب، ويأتي ذلك التتويج بعد يوم واحد فقط من فوزه أمس بجائزة أفضل لاعب شاب في الموسم من قبل رابطة اللاعبين المحترفين .

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