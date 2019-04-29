انت الان تتابع لاعب إنجلترا يتغنى بإنجازات سترلينج ومواجهة العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:٢٧ م

سانشو

وصف جيدون سانشو لاعب منتخب إنجلترا وفريق بوروسيا دورتموند الألمانى، زميله فى المنتخب، رحيم سترلينج لاعب فريق مانشستر سيتى، بالـ"الملهم" قائلا في تصريحات لشبكة «سكاى سبورت الإنجليزية»: "تجربة سترلينج ملهمة للاعبين الصغار، هو يحقق الكثير من الإنجازات، ويواجه المضايقات العنصرية بكل قوة" . وكان سترلينج واحدًا من لاعبي إنجلترا الذين تعرضوا للعنصرية خلال فوز إنجلترا في التصفيات الأوروبية 5-1 في مونتينيغرو في مارس، وصرح حينها بأنه يجب بذل المزيد من الجهود لمواجهة العنصرية.

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وأضاف اللاعب الصاعد: "كل لاعب فى بداية مشواره الكروى ينظر إلى سترلينج، ويحاول أن يصل إلى ما وصل إليه" . وتابع صاحب الـ19 عامًا قائلا:"أنا أتفق مع رحيم فى الكثير من الأفكار، أعتقد أنه مر بالكثير من التجارب الصعبة ليصل إلى ما هو عليه الآن". وأنهى تصريحاته قائلا: "إنه من الصعب أن تشارك فى مباراة وتسمع