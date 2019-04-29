انت الان تتابع الهلال ضد التعاون.. الزعيم يبتعد عن صدارة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

الهلال - التعاون

بعد مرور 4 أيام من إقصائه من كأس خادم الحرمين الشريفين، عاد فريق التعاون ليكرر فوزه على نظيره الهلال، بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب جامعة الملك سعود، سجل ليندر تاوامبا هدف التقدم للضيوف، وأضاف هيلدون أوجوستو الهدف الثاني، ليتجمد رصيد الزعيم عند 63 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة، بفارق نقطة عن النصر المتصدر، في المقابل رفع التعاون رصيده إلى 52 نقطة في المركز الرابع.

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خسارة الهلال، زادت من صعوبة تتويجه ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد فقدانه للمركز الأول، لصالح النصر، قبل جولتين فقط من نهاية الموسم الجاري من الدوري. فريق الهلال بدأ المباراة، ضاغطًا بحثًا عن هدف التقدم، لكن فشلت جميع المحاولات، في المقابل اعتمد التعاون على المرتدات، التي شكلت خطورة على مرمى الزعيم،