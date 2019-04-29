انت الان تتابع ميدو عن تذاكر أمم إفريقيا: أطالب الوزير بالتدخل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٧:٠٧ م

أحمد حسام ميدو

عبر أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن اعتراضه على أسعار تذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، جاء ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، قائلا: "بصراحة مصدوم من أسعار تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم.. 200 جنيه كتير جدا!! هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة الأغنياء في مصر؟ من من محدودي الدخل سيدفع 600 جنيه لمشاهدة الثلاث مباريات الأولى لمنتخبنا في 10 أيام أي 35% من دخله الشهري!! أرجو إعادة النظر في أسعار تذاكر الدرجة الثالثة".

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وأضاف ميدو: "ارفع أسعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما تشاء؛ فهناك فئة في مصر قادرة على دفع حتى 10 آلاف جنيه لتذكرة الدرجة الأولى، أما تذاكر الثالثة فيجب ألا تتعدى الـ5% من دخل الحد الأدنى للأجور.. وهو 100 جنيه على أقصى تقدير". واختتم: "ده كمان 100 جنيه كتير!! مرة أخرى أطالب السيد وزير الشباب والرياضة