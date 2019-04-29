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وكيل جاريث بيل يرد على تصريحات زيدان

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٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

زين الدين زيدان

زين الدين زيدان

رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب فريق ، على تصريحات زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي التي كان يرد من خلالها على سؤال بشأن عدم تركيز جاريث بيل مع الفريق، حيث قال زيزو عقب مباراة، الريال وريو فاليكانو في ، التي فاز بها الأخير بهدف دون رد: "لا أعرف ما إذا كان بيل يركز على مدريد، وعليكم أن تسألوه". وقال بارنيت، خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بيل ملتزم مع ريال مدريد بنسبة 100%، ولم يتغير أي شيء".

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ويعيش جاريث بيل فترة سيئة مع ريال مدريد؛ حيث فشل في إثبات قدراته منذ بداية الموسم، رغم أن الجماهير عولت عليه ليكون النجم الأول بعد رحيل البرتغالي إلى يوفنتوس. وواصل فريق ريال مدريد نتائجه المخيبة لآمال جماهيره، في بطولة الدوري الإسباني، بعدما تعرض للخسارة، أمام نظيره رايو فاليكانو،

ويعيش جاريث بيل فترة سيئة مع ريال مدريد؛ حيث فشل في إثبات قدراته منذ بداية الموسم، رغم أن الجماهير عولت عليه ليكون النجم الأول بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وواصل فريق ريال مدريد نتائجه المخيبة لآمال جماهيره، في بطولة الدوري الإسباني، بعدما تعرض للخسارة، أمام نظيره رايو فاليكانو، بهدف نظيف، جاء عن طريق أدريان إمباربيا، من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب تيريزا ريفيرو، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والثلاثين من منافسات الليجا، ليتجمد رصيد الملكي عند 65 نقطة في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني، في المقابل رفع فاليكانو رصيده إلى 31 نقطة، ويرتقي إلى المركز التاسع عشر في جدول ترتيب المسابقة.

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