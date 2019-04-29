وكيل جاريث بيل يرد على تصريحات زيدان

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٢٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:١٥ م

زين الدين زيدان

رد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب فريق ريال مدريد، على تصريحات زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي التي كان يرد من خلالها على سؤال بشأن عدم تركيز جاريث بيل مع الفريق، حيث قال زيزو عقب مباراة، الريال وريو فاليكانو في الدوري الإسباني، التي فاز بها الأخير بهدف دون رد: "لا أعرف ما إذا كان بيل يركز على مدريد، وعليكم أن تسألوه". وقال بارنيت، خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بيل ملتزم مع ريال مدريد بنسبة 100%، ولم يتغير أي شيء".

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ويعيش جاريث بيل فترة سيئة مع ريال مدريد؛ حيث فشل في إثبات قدراته منذ بداية الموسم، رغم أن الجماهير عولت عليه ليكون النجم الأول بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس. وواصل فريق ريال مدريد نتائجه المخيبة لآمال جماهيره، في بطولة الدوري الإسباني، بعدما تعرض للخسارة، أمام نظيره رايو فاليكانو،