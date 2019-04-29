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خضيرة لاعب يوفنتوس يخضع لجراحة في الركبة مع نهاية موسم صعب

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سامي خضيرة

أعلن نادي يوفنتوس بطل لكرة القدم اليوم الاثنين أن لاعب خط وسطه سامي خضيرة خضع لعملية جراحية في الركبة في عيادة ألمانية.

وأوضح النادي أن خضيرة 32/ عاما/ أجرى الجراحة في الركبة اليمنى في مدينة أوجسبورج الألمانية، وقد اتخذ قرار الخضوع لجراحة "بعد أربعة أشهر من الألم المتواصل".

واشار النادي إلى أن خضيرة بصدد بدء برنامج إعادة التأهيل على الفور.

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وكان خضيرة، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد انضم إلى يوفنتوس قادما من الإسباني في 2015، وتوج مع يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي لأربعة مواسم متتالية وذلك ضمن الرقم القياسي للفريق الذي حسم في 20 نيسان/أبريل الجاري لقب الدوري للموسم الثامن على التوالي، وذلك قبل خمس مراحل من نهاية المسابقة.

وواجه خضيرة العديد من الكبوات في الموسم الجاري ولم يشارك سوى في عشر مباريات بالدوري، حيث عانى من إصابات عضلية وكذلك في الكاحل والركبة كما غاب لمدة شهر بعد أن تبين معاناته من عدم انتظام في ضربات القلب، في أواخر شباط/فبراير الماضي.

 

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