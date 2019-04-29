انت الان تتابع 30 ألف يورو ثمنا لحذاءي بوغبا "المونديالي" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
بيع الحذاءان اللذان ارتداهما الفرنسي بول بوغبا في كأس العالم 2018 في كرة القدم حيث توج مع منتخب بلاده باللقب، بمبلغ 30 ألف يورو ستعود للأعمال الخيرية، وذلك في مزاد أقيم الإثنين في باريس.
وأفادت دار كريستيز التي نظمت المزاد، عن جمع مبلغ 37,700 يورو من بيع سلسلة تذكارات مرتبطة ببوغبا، أبرزها الحذاءان اللذان ارتداهما في نهائي مونديال روسيا، حيث سجل الهدف الثالث لبلاده في مرمى المنتخب الكرواتي (4-2).
كما بيع القميص الذي ارتداه بوغبا خلال مباراة ضد المنتخب الهولندي في مارس 2017 ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، بمبلغ 3 آلاف يورو، وقميص آخر ارتداه في الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2016 ضد إيسلندا بمبلغ 4 آلاف يورو.
وجمع المزاد 400 يورو لقاء قميص لفريق بوغبا الحالي مانشستر يونايتد من مباراة في الدوري الإنجليزي ضد وست هام في 2017، إضافة إلى 300 يورو لقاء كرة موقعة من قبله من مباراة في دوري أبطال أوروبا.
في المقابل، لم يجد قميص لبوغبا يعود إلى حقبة دفاعه عن ألوان يوفنتوس الإيطالي، وارتداه خلال مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2015، من يشتريه في المزاد، علما بأن قيمته التقديرية من قبل المنظمين كانت تبلغ 1500 يورو.
وستعود عائدات المزاد إلى جمعية تعنى بإعادة دمج من خلال الرياضة، للأشخاص بين 12 و25 عاما يعانون من آثار التسرب المدرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 ألف يورو ثمنا لحذاءي بوغبا "المونديالي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.