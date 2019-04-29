الان تتابع جماهير الهلال تطالب بإقالة بن فيصل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دشنت جماهير الهلال “هاشتاج” تحت عنوان “إقالة محمد بن فيصل مطلب”، بعد هزيمة الفريق الأول لكرة القدم من جديد أمام التعاون2-0 وفقدان صدارة ترتيب الدوري لصالح النصر. وتضمن الهاشتاج أكثر من 10 آلاف غريدة تطالب باستقالة الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال. وخسر الهلال أمام التعاون بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة الماضي. وفقد الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي لصالح منافسه النصر، حيث يملك الهلال 63 نقطة في المركز الثاني، في حين يملك النصر 64 نقطة، مع تبقي جولتين على نهاية المسابقة.

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