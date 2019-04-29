شكرا لقرائتكم الدوري الانكليزي: فان دايك أفضل لاعب في الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 7 ساعات في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 15:08

لندن - أ ف ب - اختير مدافع ليفربول الدولي الهولندي فيرجيل فان دايك أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين خلال حفلها السنوي الأحد في لندن.



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وخلف فان دايك (27 عاماً) الذي تفوق على مهاجم مانشستر سيتي الدولي رحيم سترلينغ، زميله الدولي المصري محمد صلاح الذي نال الجائزة العام الماضي في موسمه الأول مع ليفربول.

وساهم أغلى مدافع في العالم، الذي انضم الى الفريق الأحمر في كانون الثاني (يناير) 2018 من ساوثمبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني (87 مليون يورو)، في الحفاظ على نظافة شباك فريقه 20 مرة هذا الموسم، ودخول مرماه 20 هدفا فقط في الدوري الممتاز، وبلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وهيمن ليفربول ومانشستر سيتي اللذان يتنافسان بقوة هذا الموسم على لقب الدوري، على لائحة المرشحين التي أعلنت السبت الماضي، حيث أدرجت أسماء ثلاثة من لاعبي سيتي في اللائحة النهائية المؤلفة من ستة مرشحين، هي لسترلينغ والمهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو والجناح البرتغالي برناردو سيلفا، إلى جانب لاعبي ليفربول فان دايك والدولي السنغالي ساديو مانيه، ونجم تشلسي الدولي البلجيكي إدين هازار.

ونال سترلينغ (24 عاما) جائزة أفضل لاعب واعد على زميله في مانشستر سيتي الدولي الألماني لوروا سانيه الذي ظفر بالجائزة العام الماضي.