شكرا لقرائتكم وفاة لاعب دولي تشيخي في حادثة بتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 8 ساعات في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 15:06

اسطنبول - أ ف ب - أعلن فريق ألانياسبور خامس الدوري التركي لكرة القدم وفاة لاعب وسطه المهاجم الدولي التشيخي جوزيف سورال في حادثة حافلة خلال العودة من قيصري، حيث خاض مباراة في الدوري ضد قيصري سبور (1-1).



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وأوضح ألانياسبور في بيان أن "لاعبنا التشيخي جوزيف سورال الذي تعرض لإصابة خطيرة في حادثة حافلة صغيرة كانت تقل سبعة من لاعبينا (...)، لم يتم إنقاذه على رغم كل الجهود المبذولة في المستشفى".

ووقعن الحادثة ليلة الأحد (الاثنين) بعد عودة ألانياسبور في رحلته لمواجهة قيصري سبور (1-1) في المرحلة الثلاثين من الدوري التركي، وبحسب وكالة أنباء الأناضول الرسمية فإن سورال (28 عاما) وستة من زملائه في الفريق اختاروا استئجار حافلة صغيرة خاصة مع سائق للعودة إلى ألانيا، فيما عاد بقية اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني على متن حافلة الفريق أو سياراتهم الخاصة.

ووفقًا للمصدر ذاته، أصيب اللاعبون الستة الآخرون في الحافلة بجروح طفيفة. وتم احتجاز سائق الحافلة الصغيرة وفتح تحقيق.

وفي حديثه إلى الصحافيين أمام المستشفى حيث تم نقل اللاعبون، قال رئيس ألانياسبور حسن كافوسوغلو "للأسف، على رغم وجود سائقين، فقد غلب عليهما النوم وحصلت الحادثة".