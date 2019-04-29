شكرا لقرائتكم تأجيل فض اشتباك الزمالك والنجم إلى "قمة سوسة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 9 ساعات في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 15:04

لم تحسم مواجهة الزمالك المصري وضيفه النجم الساحلي التونسي على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية المتأهل إلى نهائي كأس الكونفديرالية الأفريقية لكرة القدم بعدما انتهت بفوز الفريق "الأبيض" بهدف من دون مقابل سجله المهاجم محمود عبد المنعم "كهربا" في ذهاب الدور نصف النهائي، وتترقب الجماهير المصرية والتونسية موقعة الإياب المصيرية بين الفريقين في مدينة سوسة التونسية الأحد المقبلل.



من جهته، هاجم رئيس الزمالك مرتضى منصور، المدير الفني لفريقه السويسري كريستيان غروس لاستبعاده "كهربا" خلال المواجهات السابقة، مشدداً على أن المدرب كان ينوي أيضاً إقصاء اللاعب من مواجهة النجم الساحلي.

ورأى منصور، أن غروس "عنيد ولا يستمع للنصائح وتعامله مع النجوم مثل صانع الألعاب أيمن حفني غير مقبول".

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وكشف رئيس القلعة البيضاء عن تجميد أربعة لاعبين عن المشاركة خلال المرحلة المقبلة "لسوء أداءهم".

من جانبه، توعد المدير الفني للنجم الساحلي التونسي، الفرنسي روجيه لومير بتحقيق فوز كبير على الزمالك في مواجهة الإياب، مؤكداً أن فريقه كان "الأفضل في الذهاب وفرط في فوز ثمين".

وشدد على أن مباراة الإسكندرية لم تحسم المتأهل وتعويض الهدف الذي سكن شباك فريقه ليس صعباً، مشيراً إلى أن النجم سيخوض موقعة سوسة متسلحاً بجمهوره وقادر على بلوغ المباراة النهائية.