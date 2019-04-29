شكرا لقرائتكم شوبير: الزمالك أجبر اتحاد الكرة على وضع خطتين لإنهاء الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة وضع خطتين لانهاء مسابقة الدورى المصرى هذا الموسم بسبب مشاركة الزمالك فى الكونفدرالية والوصول إلى محطة نصف النهائى.

الزمالك قطع خطوة فى طريق التأهل للمباراة النهائية بفوزه على النجم بهدف دون رد فى مباراة الذهاب وينتظر لقاء الحسم مطلع الأسبوع المقبل فى سوسة بتونس.

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وأكد شوبير فى تصريحات إذاعية على إذاعة أون سبورت مع الإعلامى كريم خطاب على وجود سيناريوهين لحسم المسابقة قائلا:" اتحاد الكرة وضع خطتين الأولى هى انهاء الدورى قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا فى حال خروج الزمالك أمام النجم الساحلى، والثانية هى تأجيل المباريات المتبقية لشهر أغسطس المقبل بعد انتهاء البطولة وذلك فى حال وصول الزمالك للنهائى أمام نهضة بركان أو الصفاقسى فى حال تجاوز عقبة النجم".

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة :" اتحاد الكرة يأمل أن يصل الزمالك للنهائى، لأن الاتحاد المصرى لكرة القدم ممثلا فى رئيسه وجميع أعضاؤه يساند ممثل مصر الوحيد فى البطولات الأفريقية سعيًا خلف بطولة قارية تضاف لأسم مصر".