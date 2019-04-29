شكرا لقرائتكم حازم إمام يتمرد على الراحة قبل السفر لتونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، الحصول على راحة سلبية من التدريبات، اليوم، الاثنين، بعدما منح السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، لاعبى الفريق أجازة من التمرين، عقب الفوز أمس على النجم الساحلى التونسى بهدف دون رد فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر حازم إمام استمرار خوض تدريباته التأهيلية فى صالة الجيم، استعدادًا للعودة لصفوف فريقه، وذلك بعد الإصابة التى تعرض لها بمزق فى عضلة السمانة أدت إلى غيابه عن الزمالك فى المباريات الماضية.

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وسيحسم المدير الفنى للزمالك إمكانية الاستعانة بحازم إمام فى مباراة الحسم أمام النجم، وفقًا لتقرير الجهاز الطبى الذى سيتسلمه خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى في المباراة المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة.