شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحل أزمة المشاركة الأفريقية للأندية الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجد اتحاد الكرة المصري الحل لأزمة التمثيل المصري في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل، بعدما ألزم الاتحاد الأفريقي نظيره المصري بإرسال خطاب بالأندية التي ستشارك فى البطولتين فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل رغم أنه من المحتمل استكمال بطولة الدورى فى أغسطس بعد بطولة كان 2019.

فى هذا الصدد قال أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أن اتحاد الكرة لن يكون قادرًا على إنهاء مسابقة الدورى قبل بطولة أمم أفريقيا حال تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية هذا الموسم، لكنه يملك الحل للأزمة التي صنعها خطاب الكاف بإرسال ممثلي مصر في الفترة من 1 وحتى 30 يونيو المقبل.

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وأكد شوبير فى تصريحات إذاعية على إذاعة أون سبورت مع الإعلامي كريم خطاب أنه فى حال وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية سوف يتم مد بطولة الدوري لشهر أغسطس ولكن ذلك لن يسبب أزمة مع الاتحاد الأفريقي حيث كشف أن هانى أبوريدة رئيس الاتحاد تواصل مع الكاف وأتفق على حجز المقاعد الأربعة "مقعدين لدورى الأبطال" و"مقعدين" للكونفدرالية فى الموسم المقبل باسم مصر وليس باسم الأندية لحين إتمام الدورى.

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة أن أبوريده وضع هذا الملف على راس أجندة الاجتماع الأخيرة وتولى هذه القضية بنفسه، وأنه يملك من القوة والعلاقات فى الاتحاد الأفريقي جميع الحلول لتجاوز هذه الأزمة التي فرضتها الظروف الاستثنائية هذا الموسم".