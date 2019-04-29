شكرا لقرائتكم شوبير: أنا أول من طالب بتأجيل مباراة الزمالك والإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نفى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، الاتهامات الموجهة إليه برفضه تأجيل لقاء الزمالك والإنتاج فى الدورى المصرى، والذى كان مقررًا له الأول من مايو بسبب ارتباطات الفريق الأبيض بالمشاركة فى نصف نهائى الكونفدرالية.

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية على إذاعة أون سبورت مع الإعلامى كريم خطاب:" لم أعترض أنا أو أى عضو من اتحاد الكرة على تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، لآن اتحاد الكرة يقف فى ظهر جميع الأندية خاصة حينما تحمل أسم مصر فى المشاركات الأفريقية ولذلك بادر اتحاد الكرة بعرضه لتأجيل المباراة بما يخدم مصلحة الزمالك".

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وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة :" من يردد شائعات رفضى تأجيل المباراة يسعى وراء الشائعات ولا أصفهم سوى بأنهم مرضى نفسيين، لآن اتحاد الكرة وجميع أعضاؤه يقفون خلف الزمالك ممثل مصر والبطولة التى ينافس عليها ستسجل بأسم مصر كما ستسجل بأسم الزمالك".