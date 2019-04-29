شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى يحيل الغينى تونى سليفا للتحقيق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة إحالة المهاجم الدولى الغينى تونى سليفا، إلى التحقيق بمقر النادى بالشاطبى الخميس المقبل، بناء على المذكرة التى تقدم بها حلمى طولان المدير الفنى للفريق الكروى الأول لزعيم الثغر .

Advertisements

وكان طولان قد طلب توقيع عقوبة مالية على اللاعب بسبب الاستهتار وعدم الألتزام بالبرنامج المحدد له وتعمده تعطيل العودة إلى التدريبات الجماعية.

ويخوض الإتحاد غدا مباراة هامة أمام النجوم ضمن مباريات الأسبوع الـ ٣١ والمقرر لها الخامسة والنصف على ملعب بتروسبورت.