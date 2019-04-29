شكرا لقرائتكم شوقى غريب: المنتخب سيواجه فلسطين فى رام الله بدون تأشيرة إسرائيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شوقى غريب : المنتخب سيواجه فلسطين فى رام الله بدون تأشيرة إسرائيل أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى أن الفريق سيتوجه إلى فلسطين لخوض مباراة ودية هناك ضمن الأجندة الدولية القادمة. Advertisements المنتخب الأولمبي أضاف غريب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا صحة لما يتردد عن دخول المنتخب المصري لرام الله بتأشيرة إسرائيلية". أضاف غريب فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا صحة لما يتردد عن دخول المنتخب المصري لرام الله بتأشيرة إسرائيلية". أوضح غريب أنه وافق على خوض المباراة أمام المنتخب الأوليمبي أمام نظيره الفلسطينى خاصة وأنه منافس استطاع أن يخوض مبارياته فى التصفيات الأسيوية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين. منتخب مصر الأولمبي وأبدى غريب سعادته بالتواجد فى فلسطين خلال الأجندة الدولية المقبلة مشددًا على أنها مدرسة جديدة يستطيع من خلالها اكتشاف الجديد فى الفريق المصري. وأبدى غريب سعادته بالتواجد فى فلسطين خلال الأجندة الدولية المقبلة مشددًا على أنها مدرسة جديدة يستطيع من خلالها اكتشاف الجديد فى الفريق المصري. ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض منافسات بطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى تستضيفها مصر العام الجاري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقى غريب: المنتخب سيواجه فلسطين فى رام الله بدون تأشيرة إسرائيل... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.