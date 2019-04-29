شكرا لقرائتكم رئيس التعاون: استغللنا ظروف الهلال النفسية.. ولا تهمنا مصلحة أي نادِ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد محمد القاسم، رئيس نادي التعاون، أن الفريق استغل الجانب النفسي للهلال، واستفاد من الضغوط الكبيرة التي يعاني منها الخصم، مشيراً إلى أن التعاون يلعب من أجل نفسه دون النظر إلى مصلحة أي فريق آخر.
وفاز التعاون على الهلال، يوم الاثنين، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بهدفين دون مقابل، وكان قد تأهل إلى نهائي كأس الملك يوم الجمعة الماضي بعد فوزه على الهلال 5-0.
وقال محمد القاسم في لقاء تلفزيوني عقب المباراة: التعاون من الأندية الكبيرة ولا يهمه أين يلعب، واللاعبون قدموا أفضل ما لديهم ولم يكن هناك أي تقصير، وليس من السهل الفوز على الهلال مرتين متتاليتين، لكننا استغللنا العامل النفسي الذي يمر به الخصم.
وأضاف: كنا نعلم أن الهلال سينزل بشكل مندفع لتعويض الخسارة، وحولنا هذا الأمر إلى جانب إيجابي، وركزنا على إنهاء الشوط الأول بالتعادل، حتى تزيد الضغوط على الهلال في الشوط الثاني.
وأشار إلى أن التعاون يمتاز بتواجد لاعبين مميزين، موضحا: لا يوجد لدينا لاعب أساسي وآخر احتياط.. الجميع على مستوى واحد وكل يؤدي الدور المطلوب منه بكل امتياز.
وحول الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر القاسم: التعاون يهمه نفسه ولا ينظر لمصلحة أي فريق آخر، والأحاديث المتداولة غير صحيحة، ولا نلعب لمصلحة أحد.
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