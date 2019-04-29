شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يكشف تفاصيل عقد رعاية جديد عبر مؤتمر صحفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعقد اتحاد جدة مساء يوم الثلاثاء مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل العقد الاستثماري الجديد الذي ستوقعه إدارة لؤي هشام ناظر. وبحسب خبر رسمي صادر عبر صفحة النادي الرسمية على "تويتر" فإن العقد يختص بأطقم النادي الرياضية، وذلك بحضور الرئيس لؤي هشام ناظر والمسؤولين عن إدارة الاستثمار بالنادي. وسبق لإدارة النادي الغربي التوقيع مع "نون" كشريك استراتيجي، وكذلك "هنغرستيشن" كراعِ مشارك.

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