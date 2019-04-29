شكرا لقرائتكم إقالة الهلال.. الأولى في مشوار زوران التدريبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يعرف الكرواتي زوران ماميتش خطاب الإقالة طوال مشواره التدريبي في 3 محطات سابقة، قبل أن تسلمه إدارة الهلال خطاب إقالته من منصبه عقب خسارة تاريخية يوم الجمعة أمام التعاون في نصف نهائي كأس الملك.

وأعلن الهلال، يوم السبت، إقالة زوران وتكليف البرازيلي بريسيليس تشاموسكا المدير الفني للفيصلي بتدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

زوران خلال مشواره مع الهلال

ولم يسبق أن تعرض زوران "47 عاما" لحالة إقالة خلال الأندية الثلاثة التي دربها قبل الهلال، حيث انتقل إلى النصر السعودي في موسم 2016-2017 بعد 3 مواسم قضاها في الدوري الكرواتي مع دينامو زغرب، قبل أن يفسخ تعاقده مع النادي الكرواتي ويتعاقد مع العين الإماراتي في منتصف موسم 2017-2018.

وفسخ زوران تعاقده مع العين في أواخر يناير الماضي، للتوقيع مع الهلال السعودي، الذي قاده خلال 10 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتعرض لحالتي تعادل أمام الوحدة وأحد، قبل أن يخسر الصدارة لمصلحة النصر في لقاء الفريقين ضمن الجولة 25 بعد خسارة الهلال 3-2.

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زوران خلال مشواره مع النصر

وخسر زوران مع الهلال لقب كأس زايد للأندية الأبطال، بعدما درب الفريق في 5 مباريات، كسب الاتحاد السكندري المصري في لقاء الذهاب وتعادل إيابا، وفي نصف النهائي فاز على أهلي جدة ذهابا وإيابا، وخسر النهائي أمام النجم الساحلي التونسي.

وعقب خسارة نهائي كأس زايد، تسبب في خروج الهلال من كأس الملك، عقب خسارة الفريق بخماسية نظيفة أمام التعاون ضمن نصف نهائي البطولة، علما أنه قاد الهلال في ربع النهائي أمام الاتفاق، وفاز عليه بشق الأنفس في الأشواط الإضافية 4-3.

زوران مع العين في نهائي كأس العالم للاندية

واعتبرت وسائل الإعلام أن المدرب الكرواتي زوران أنه من الأسماء التي تقوم بفسخ تعاقدها في حال حصوله على عرض أفضل، وهو ما فعله مع النصر في السعودية والعين الإماراتي، قبل أن يقيله الهلال بعد 3 أشهر من توليه المسؤولية الفنية.

وحقق زوران مع دينامو زغرب لقب الدوري الكرواتي في ثلاثة مواسم متتالية 2013-2016، وحقق لقب كأس كرواتيا مرتين 2015 و2016 وتوج مع العين بلقب الدوري الإماراتي في 2017-2018 إلى جانب كأس رئيس الدولة الإماراتي في ذات الموسم، ونال المركز الثاني والميدالية الفضية في كأس العالم للأندية مع العين في 2018 بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني.