لاعب أرسنال سواريز يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة

اسماء السيد - أعلن لاعب الوسط الدولي الاسباني دنيس سواريز أنه سيغيب عن فريقه أرسنال، خامس الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم، حتى نهاية الموسم الحالي بعد تعرضه لإصابة في الفخذ.

ونشر سواريز عبر حسابه على تويتر الإثنين "أريدكم جميعا أن تعلموا أنه لن يكون بامكاني أن ألعب مجددا هذا الموسم".

وتابع "بعض المشاكل في الفخذ جعلت الامور صعبة منذ المباراة أمام باتي (بوريسوف البيلاروسي) في +يوروبا ليغ+، والآن أجبروني على التوقف عن التدريب نهائياً".

وتقلص وقت سواريز في الملعب منذ انتقاله إلى النادي اللندني على سبيل الإعارة من برشلونة الإسباني في كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث لم يخض سوى 6 مباريات كأساسي.

وأكد الدولي الإسباني أنه "بعد العديد من الاستشارات الطبية، تم التوصل إلى استنتاج انه لا يمكنني الاستمرار في الضغط عليه (الفخذ)، وبدأت فترة علاج لا يمكن الخضوع له بالتزامن مع المشاركة في المباريات".

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وشارك سواريز للمرة الاخيرة بقميص "المدفعجية" أمام مانشستر يونايتد في آذار/ مارس الماضي، وانتهى اللقاء بفوز فريقه 2-صفر.

ويرتبط سواريز بعقد مع برشلونة حتى عام 2021، ولكن الفريق اللندني يملك خيار التعاقد معه بشكل نهائي مع انتهاء فترة إعارته الصيف المقبل.

وأردف سواريز قائلا "أنا آسف لأن كل الجهود والتضحية التي بُذلت من أجل أن أنتقل إلى أرسنال لم تأت بثمارها كما هو مأمول، ولا يمكن أن تتخيلوا كم أنا غاضب بشأن ذلك، ولكن الصحة تأتي أولاً".

وختم قائلا "أريد أن أقدم شكري مرة جديدة إلى هذا النادي الكبير لوضع ثقته بي، على الرغم من أن الامور لم تسر كما كان متوقعا".

وانضم سواريز الى النادي الكاتالوني عام 2013 قادما من مانسشتر سيتي الانكليزي بعدما خاض مع الأخير مباراتين فقط، وسبق له أن لعب تحت إدارة مدرب ارسنال الإسباني أوناي إيمري عندما كان هذا الاخير يشرف على إشبيلية، أثناء فترة إعارته من برشلونة خلال موسم 2014-2015.