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أبو ريدة ينهي أزمة مشاركة الأندية في البطولات الأفريقية بالموسم المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد وجد الحل لأزمة التمثيل المصري في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الموسم المقبل، بعدما إلزام الاتحاد الأفريقي نظيره المصري بإرسال خطاب بالأندية التي ستشارك فى البطولتين فى موعد أقصاه 30 يونيو المقبل رغم أنه من المحتمل استكمال بطولة الدورى فى أغسطس بعد بطولة الدوري كان 2019.

 

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وقال شوبير فى تصريحات إذاعية على إذاعة أون سبورت مع الإعلامي كريم خطاب، أنه حال وصول الزمالك لنهائي الكونفدرالية سوف يتم مد بطولة الدوري لشهر أغسطس ولكن ذلك لن يسبب أزمة مع الاتحاد الأفريقي، كاشفًا عن أن هانى أبوريدة رئيس الاتحاد تواصل مع "كاف" واتفق على حجز المقاعد الأربعة "مقعدين لدورى الأبطال" و"مقعدين" للكونفدرالية فى الموسم المقبل باسم مصر وليس باسم الأندية لحين إتمام الدورى.

 

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة أن أبوريده وضع هذا الملف على رأس أجندة الاجتماع الأخيرة وتولى هذه القضية بنفسه، وأنه يملك من القوة والعلاقات فى الاتحاد الأفريقي جميع الحلول لتجاوز هذه الأزمة التي فرضتها الظروف الاستثنائية هذا الموسم".

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