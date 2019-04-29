شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يحيل "تونى سيلفا" للتحقيق الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الاتحاد السكندرى إحالة المهاجم الدولى الغينى تونى سليفا إلى التحقيق بمقر النادى بالشاطبى بناء على المذكرة التى تقدم بها حلمى طولان المدير الفنى للفريق الكروى الأول لزعيم الثغر .
وكان طولان قد طلب توقيع عقوبة مالية على اللاعب بسبب الاستهتار وعدم الالتزام بالبرنامج المحدد له وتعمده تعطيل العودة إلى التدريبات الجماعية.
ويخوض الاتحاد غدًا مباراة مهمة أمام النجوم ضمن مباريات الأسبوع الـ٣١ والمقرر لها الخامسة والنصف على ملعب بتروسبورت.
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