سوبر كورة.. الفرعون يتفوق على البرغوث قبل الصدام بدوري الأبطال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة espn الأمريكية فى تقرير مصور لها عن أفضل 10 هدافين فى الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال الأسبوع المنقضى وذلك بعد ختام المباريات بالأمس.

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