شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. المنتخب يستبعد نجم الأهلى من قائمة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، ضم نجم الأهلى خلال بطولة أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى. للمزيد من التفاصيل أضغط هنا: Advertisements

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