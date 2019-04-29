شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يستعين بالزمالك لاستكشاف الطلائع قبل موقعة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلى بقيادة الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق بمباراة الزمالك أمام طلائع الجيش التى انتهت بالتعادل 2-2 التى أقيمت بالسويس فى الأسبوع الـ23 من أجل دراسة فريق الطلائع ونقاط القوة والضعف فى صفوفه وتفكير البلجيكي لوك إميل المدير الفنى للطلائع فى مواجهة الفرق الكبيرة.

الجهاز الفنى للأهلى يجهز لملخص مباراة الزمالك وطلائع الجيش من أجل عرضها على اللاعبين خلال المعسكر وشرح كيفية طرق مواجهة الهجمات المرتدة المتوقعة من الطلائع وأيضًا كيفية فك طلاسم الدفاع المتوقع من الطلائع .

يلتقى الأهلى مع طلائع الجيش فى السابعة إلا ربع من مساء بعد غدٍ الأربعاء فى إطار فعاليات الأسبوع الـ 31 من الدورى الممتاز .