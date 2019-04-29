جميع القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا في 2/1 نهائي دوري أبطال أوروبا...

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هي ما يود معرفة والإطلاع عليه جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة ومتابعي البطولة الأكثر شعبية وجماهيرية في العالم والوطن العربي، ومن خلال حرصنا الدائم على تقديم ما ترغبون به نستعرض معكم تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مجانا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2019 والتي يبحث عنها الكثير لكمتابعة مجريات هذا اللقاء الهام والكبير.

ويسعى كلا الفريقين في هذا اللقاء لتحقيق الفوز والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تجعله يدخل لقاء العودة في ارتياحية تامة وستقام مباراة برشلونة وليفربول يوم الأربعاء المقبل على ملعب الكامب نو حيث سيكون عامل الأرض والجمهور من نصيب البلوجرانا والذي لا يعرف الخسارة على ملعبه.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا

مباراة ليفربول وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ستنطلق في تمام الساعة 9:00 م بتوقيت القاهرة والقدس والأردن، وفي تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، فيما تنطلق مباراة ليفربول وبرشلونة في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت دبي.

وقد أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن اسم حكم مباراة برشلونة وليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيكون حكم المباراة الهولندي بيورن كويبرس لإدارة هذا اللقاء.

والجدير بالذكر أن ليونيل ميسي سيكون متواجد في صفوف البارسا لمواجهة الريدز، فيما سيشارك النجم الكبير محمد صلاح في قيادة فريقه ليفربول الإنجليزي لمواجهة برشلونة في عقر دارهم ملعب الكامب نو.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول

تم الكشف منذ قليل عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرشلونة مجانا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 1 مايو 2019 وهي:

Advertisements

قناة RAI 1:

التردد: 11766 أو 10992، القمر الصناعي: هوتبيرد 1-6

قناة CBC Sport HD:

التردد: 11135، القمر الصناعي: أوروبا ستار 1

قناة Varzish Sport HD:

التردد: 12548، القمر الصناعي: Apstar 2r

قناة Varzish Sport HD:

التردد: 11843، القمر الصناعي: Insat 2dt

قناة ZDF HD:

التردد: 11054، القمر الصناعي: هوت بورد

قناة ZDF HD:

التردد: 11953، القمر الصناعي: أسترا

وهناك الكثير يبحث عن القنوات المجانية الناقلة لمباراة ليفربول اليوم، ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفربول مجانا في دوري أبطال أوروبا, قنوات برشلونة وليفربول المفتوحة مجانا، مباراة برشلونة وليفربول القنوات الناقلة، ونود أن نذكركم أننا سنكون متابعين معكم بكل دقة ما سيتم الكشف عنه خلال الساعات القادمة حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن قنوات مفتوحة تذيع ماتش ليفربول وبرشلونة مجانا، سنوفرها لكم على الفور.