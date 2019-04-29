بعد محمد صلاح عمرو وردة يمارس "اليوجا" في دبي

كتب: أحمد أبوعقيل

نشر الدولي المصري عمرو وردة، لاعب نادي أتروميتوس اليوناني، صورة على صفحته الرسمية "تويتر"، أثناء جلسة لليوجا في أحد الأماكن السياحية بدبي.

ويبدو أن اليوجا قد سيطرت على لاعبي كرة القدم بعد الحركة الشهيرة للنجم المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح بعد تسجيله هدفه الـ 21 في في شباك هدرسفيلد،

كرر الملك المصري محمد صلاح، الاستعانة برياضة "اليوجا"، خلال احتفاله بتسجل الأهداف في الفترة الأخيرة.

واحتفل صلاح للمرة الأولى مستعينا بـ"اليوجا" أمام نادي تشيلسي الإنجليزي، في المباراة التي تلقى خلالها هتافات عنصرية من جماهير النادي اللندني.

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وكما هو معروف، فن اليوجا رياضة هندية الأصل، تعتمد على بعض الأوضاع والحركات المستخدمة في التأمل من أجل الوصول إلى السلام النفسي والتحرر الروحي.

وأدى صلاح في مباراة أمس، إحدى الحركات الشهيرة والبسيطة في رياضة "اليوجا"، وهي وضعية "سوخسانا-Sukhasana"، أو الوضعية السهلة.

وتعمل هذه الوضعية على فتح عضلات الحوض، ومنح شعور بالهدوء والراحة والطمأنينة، وكذلك تعمل على توسعة عضلات الترقوة والصدر، وتقليل مستويات التوتر والضغط والإجهاد الذهني، وشد العمود الفقري. بحسب موقع "يوجا جورنال".