بالفيديو.. تريزيجيه يصنع هدفا في خسارة قاسم باشا أمام مالاتياسبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

خسر فريق قاسم باشا الذي يضم بين صفوفه المصريين محمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه ياني مالاتياسبور بهدفين مقابل هدف، في ختام الجولة الثلاثين للدوري التركي الممتاز.

وشارك تريزيجيه أساسيًا في المواجهة، وصنع هدف فريقه الوحيد الذي قلص به بنجالي فودي كويتا الفارق في الدقيقة 84، بعد تقدم أصحاب الأرض بهدفين سجلهما آدم بويوك وروبن يلشين في الدقيقتين 42 و69 على الترتيب.

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وبدأ الظهير الأيسر المصري كريم حافظ المواجهة على دكة البدلاء، قبل أن يدخل إلى أرض الملعب بدلصا من هاريس هايرادينوفيتش في الدقيقة السادسة والأربعين.

وشهدت اللحظات الأخيرة من عمر المواجهة مشادة بين لاعبي الفريقين، انتهت بحصول تريزيجيه على بطاقة صفراء في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع، كما نال دانييل أليكسيتش لاعب ياني مالاتيا سبور بطاقة صفراء أيضًا.

بتلك النتيجة تجمد رصيد قاسم باشا عند 38 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز، بينما قفز ياني مالاتيا سبور إلى المركز السابع، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة.