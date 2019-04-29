تقرير.. صلاح يواصل هيمنته على "فانتازي بريميرليج".. وارتفاع جديد لسعره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قبل جولتين من إسدال الستار على الدوري الإنجليزي الممتاز (2018-19)، انفرد الدولي المصري محمد صلاح بصدارة هدافي المسابقة، كما امتد تألقه إلى "فانتازي بريميرليج" حيث واصل "مو" هيمنته على اللعبة الافتراضية.

ورفع صلاح رصيده إلى 21 هدفًا لينفرد بصدارة الهدافين، متفوقًا بفارق هدف على سيرجيو أجويرو وساديو ماني لاعبا مانشستر سيتي وليفربول، بعدما نجح النجم المصري في تسجيل هدفين أمام هدرسفيلد بالجولة الماضية.

وحصد صلاح حتى الآن 249 نقطة في الفانتازي، ليصبح أكثر اللاعبين حصدًا للنقاط في فانتازي بريميرليج حتى الآن بعد تسجيله 21 هدفًا وصناعته لثمانية آخرين، كأكثر المساهمين في الأهداف (29) متساويا مع إدين هازارد.

ويأتي خلف صلاح كل من البلجيكي هازارد نجم تشيلسي والإنجليزي رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي في المركز الثاني بالقائمة برصيد 226 نقطة، ثم السنغالي ساديو ماني رابعًا بـ214 نقطة، والأسكتلندي أندرو روبرتسون ظهير ليفربول خامسًا بـ206 نقطة.

ولأول مرة خلال الموسم الجاري، نجح صاحب الـ26 عامًا في ترك بصمته خلال خمس جولات متتالية، بعد تألقه أمام توتنهام وساوثهامبتون وتشيلسي وكارديف سيتي وهدرسفيلد بتسجيل أربعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين.

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وخلت قائمة المرشحين لحصد جائزة "PFA" والتشكيلة المثالية لبريميرليج من صلاح، الفائز بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا في الموسم الماضي، رغم الحفاظ على تألقه وتواجده على قمة هدافي البطولة العريقة للموسم الثاني على التوالي.

وكان صلاح أنهى الموسم الماضي بـ303 نقطة، ليصبح أكثر لاعب يحقق نقاطًا في موسم واحد بتاريخ اللعبة، محطمًا الرقم السابق الذي كان مسجلًا باسم الأوروجوياني لويس سواريز مع ليفربول (295 نقطة موسم 2013-14).

وأعلن الحساب الرسمي لـ"فانتازي بريميرليج" عبر تويتر اليوم الإثنين أن سعر صلاح ارتفع إلى 13.3 مليون جنيه إسترليني، بعدما بدأ الموسم الماضي بـ9 ملايين والحالي (2018-19) بـ13 مليونًا، وهو اللاعب الأغلى في اللعبة.

وتمثل لعبة فانتازي نموذجًا لكرة القدم الافتراضية، حيث يختار المشارك 15 لاعبًا بميزانية افتراضية لا تتجاوز 100 مليون جنيه استرليني، بواقع 11 لاعبًا أساسيًا و4 لاعبين احتياطيين، ويحصل اللاعبون على نقاط تبعًا لما يقدمونه خلال مباريات الدوري الإنجليزي.

ويحصل اللاعبون الذين يسجلون أهدافًا على نقاط تختلف تبعًا لمراكزهم في الملعب، حيث يحصل المهاجم على 4 نقاط، ويحصل لاعب الوسط على 5 نقاط، بينما يحصل المدافع وحارس المرمى على 6 نقاط، ويحصل أي لاعب يصنع هدفًا على 3 نقاط.

ويستفيد حراس المرمى والمدافعون من خروجهم بشباك نظيفة بالحصول على 4 نقاط، ويستفيد لاعب الوسط بنقطة وحيدة في تلك الحالة، بينما يخسر اللاعبون نقاطًا في بعض الحالات تتمثل في الحصول على البطاقات الصفراء والحمراء، ومع استقبال كل هدفين للحراس والمدافعين.