محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:
كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي، أن إدارة النادي قررت اسناد مهمة القيادة الفنية للفريق لمحمود جابر، في ظل المشاكل الدائرة مع البلجيكي سيدومير مدرب الفريق.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه اصبح بشكل ونهائي قيادة محمود جابر للاسماعيلي خلال الفترة المقبلة بداية من مباراتي الفريق امام حرس الحدود والاتحاد.
وأفاد مراسل الخليج 365، بأن العلاقة مع المدرب سيدومير والإسماعيلي باتت منتهية ، والمشاكل تظل مستمرة، كما أن الفريق سافر لمواجهة حرس الحدود بدون سيدومير.
وأتم المصدر" قرار إدارة الإسماعيلي جاء بسبب المشاكل القائمة بين إدارة النادي والمدير الفني البلجيكي سيدومير" .
ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلي نظيره حرس الحدود غدا الثلاثاء ويلتقي بفريق الاتحاد السكندري في بطولة كأس مصر يوم الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالإسماعيلي لمصراوي: جابر مديرًا فنيًا للفريق أمام الحدود والاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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