تقرير.. في 72 ساعة.. التعاون يأكل ما تبقى من كتف الهلال الجريح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تلقى فريق الهلال ضربة جديدة خلال الـ 72 ساعة الأخيرة، على يد نظيره التعاون، بعدما تمكن الأخير من الفوز على حامل لقب الدوري السعودي بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ 28 بالمسابقة.

بخسارة فريق الهلال تجمد رصيده عند 63 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبفارق نقطة واحدة عن النصر المتصدر، ويتبقى جولتين لحسم اللقب.

خسارة الهلال الليلة أمام التعاون، قللت من فرص حفاظه على لقب الدوري، ومنحت النصر أكبر دفعة للتتويج بعد جولتين.

لم تكن هذه هي الضربة الأولى التي يوجهها فريق التعاون لنظيره الهلال، قبل 3 أيام اخرجه من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه بنتيجة خمسة أهداف دون رد.

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ويلتقي التعاون في المباراة النهائية مع اتحاد جدة، للظفر بكأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل أيام خسر الهلال بطولة زايد للأندية العربية الأبطال، لحساب فريق النجم الساحلي التونسي، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء أقيم على ملعب هزاع بن زايد.

في أقل من أسبوعين، خسر الهلال بطولتي كأس زايد للأندية العربية وكأس خادم الحرمين الشريفين، كما بات لقب الدوري السعودي مهددا في ظل تقدم النصر عليه في عدد النقاط، ويتبقى لكل فريق مباراتين.

الهلال استهل موسمه بخسارة لقب السوبر المصري السعودي أمام الزمالك، بعدما فاز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، في لقاء اقيم يومها في الرياض.