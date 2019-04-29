لائحة البطولة تكشف.. نسبة مصر والكاف من عوائد تذاكر كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر أسعار تذاكر مباريات البطولة، والتي تراوحت خلالها أسعار تذاكر مباريات المنتخب من 200 جنيه حتى 2500 جنيه.

ونسقت اللجنة المنظمة ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تمهيدًا لطرحها للجماهير بعد دراسة وافية لجميع الجوانب لجذب عدد كبير من الحضور لمباريات كأس الأمم.

لكن تلقت أسعار التذاكر انتقادات كبيرة، حيث رأى الكثيرون أن هناك مبالغة من اللجنة المنظمة في تلك الأسعار، آخرهم أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق للزمالك، الذي انتقد أسعار تذاكر الدرجة الثالثة.

وأكد ميدو أن أسعار تذاكر الدرجة الثالثة يجب ألا تتعدى الـ50% من دخل الحد الأدنى للأجور، مطالبا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل لتعديل أسعار التذاكر بما يتناسب مع قدرات محدودي الدخل في مصر.

من جانبه، أوضح محمد فضل، مدير اللجنة المنظمة، أن تذاكر الدرجة الثالثة في مباريات المنتخب تبلغ سعرها 200 جنيه، وهو سعر بسيط مقارنةً بالأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن المشجع سيجد خدمة تناسب سعر التذكرة.

وبالنظر إلى لائحة المسابقة، سنجد أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قام بتخصيص (20%) من إيرادات البث التلفزيوني والحقوق الإعلانية للدولة المنظمة، على أن يحصل الكاف على نسبة (80%) من كل العوائد من وراء البطولة.

ونفس الأمر ينطبق على جميع التذاكر الخاصة بمباريات كأس الأمم، حيث ستحصل البلد المنظمة على نسبة (20%)، بينما سيحصل الاتحاد الإفريقي على نسبة (80%).

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وجاء في اللائحة أن اللجنة المنظمة تضع الأسعار قبل أن يتم إرسالها إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم من أجل اعتمادها رسميًا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المالية بالكاف.

وجاءت أسعار تذاكر مباريات المنتخب كالتالي: 200 جنيه للدرجة الثالثة، 400 جنيه للدرجة الثانية، 600 جنيه للدرجة الأولى، 500 جنيه للدرجة الأولى العلوية، و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

وبالتالي ستكون حصة مصر من سعر تذكرة الدرجة الثالثة (40 جنيه)، ومن الدرجة الثانية (80 جنيه)، ومن الدرجة الأولى (120 جنيه)، ومن الدرجة الأولى العلوية (100 جنيه)، ومن المقصورة الرئيسية (500 جنيه).

وتعد تلك المرة الأولى التي تقام فيها كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا.

وسبق لمصر تنظيم كأس الأمم أربع مرات من قبل، أعوام 1959، 1974، 1986 و2006.

يُذكر أن منتخب مصر يحمل الرقم القياسي في الفوز بكأس الأمم برصيد 7 ألقاب، أعوام 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010.

منتخب مصر جاء على رأس المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، خلال القرعة التي أجريت يوم الجمعة الماضي بمنطقة سفح الأهرامات.

يُذكر أن مصر تستضيف البطولة القارية خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وسيخوض المنتخب مبارياته على ملعب ستاد القاهرة.