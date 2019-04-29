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باريس سان جيرمان يطيح بالمدربين من أجل دوري أبطال اوروبا.. والمحصلة صفر

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ذكرت بعض التقارير الصحفية أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس الاطاحة بالمدرب الالماني توماس توخيل في نهاية الموسم، عقب فشل الفريق في الفوز بكأس فرنسا وتحقيق لقب دوري أبطال اوروبا.

ويواصل باريس سان جيرمان رقمه السلبي كل عام، بتغيير مدرب للفريق منذ تولي ناصر الخليفي رئاسة لنادي الفرنسي.

حيث تم الاطاحه في عهده بأربعة مدربين من قبل، علي امل تحقيق لقب دوري الابطال، وعلي الرغم من وجود كوكبة من النجوم و المواهب مثل مبابي ونيمار وبوفون وغيرهم من الاسماء، إلا أن دائما مايفشل النادي في الفوز بلقب دوري أبطال وتحقيق جميع الالقاب في موسم واحد.

 

ونستعرض نتائج المدربين الذين تولوا مسئولية النادي الباريسي:

أنطوان كومباريه

تم الاطاحه به، مع تولي ناصر الخليفي رئاسة النادي، وذلك بسب فشله في الـ3سنوات في قيادة النادي الي التأهل لدوري ابطال اوروبا، ولم يحقق المدرب سوي

لقب واحد وهو كاس فرنسا.

 

كارلو انشيلوتي

تولي قيادة النادي عامين من 2011الي 2013، من أجل تحقيق لقب دوري أبطال اوروبا، ونجح في تحقيق لقب الدوري الفرنسي مع الفريق والتاهل الي ربع نهائي دوري الابطال للمرة الاول في تاريخه.

قبل ان يخرج الفريق في ربع النهائي، عقب التعادل مع ذهاباً وإياباً، في دوري أبطال اوروبا موسم 2012/2013  وتولي النادي.

 

لوران بلان

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تولي قيادة النادي منذ 2013 واستمر حتى 2016، واستطاع المدرب ان ينجح مع النادي في الفوز بالدوري الفرنسي والكأس والسوبر، ومع ذلك تم الاطاحه به بسبب فشله في اوروبا.

             

اوناي إيمري

اعلن النادي الباريسي تعين المدرب الاسباني المتوج بثلاثة ألقاب للدوري الاوروبي مع اشبيلية، علي امل

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ان يحقق لقب دوري ابطال اوروبا مع الفريق  ونجح المدرب في الفوز مع الفريق  بـ 7 ألقاب وهي:

2كاس الابطال الفرنسية ،2 كاس فرنسا ،2كاس الرابطة الفرنسية ،لقب الدوري عام 2017

ودع دوري أبطال اوروبا عقب الخروج امام برشلونه في مبارة الريمونتادا حيث خسر بسداسية مقابل امام برشلونه في إياب دور الـ16 من البطولة، علي الرغم من تحقيق الانتصار ذهاباً برباعية.

وفي الموسم التالي خرج من بالخسارة في لقائي الذهاب والعودة، ليتم الإطاحة به من تدريب النادي الباريسي.

 

توماس توخيل

في بداية الموسم الحالي قررت إدارة النادي تعيين توماس توخيل كمدير فني للفريق، بحثاً عن حصد لقب دوري أبطال اوروبا.

وفشل المدرب في الموسم الاول حيث خرج في ثمن نهائي دوري الابطال، امام مانشستر يونايتد بالهزيمة في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدف،علي الرغم من فوزه في مباراة الذهاب على ملعب أولد ترافورد بهدفين دون رد.

وأصبح تواجد توخيل مع الفريق الباريسي مثار تساؤل خاصة في ظل سعي إدارة النادي الباريسي، في حصد بطولة دوري أبطال اوروبا، على الرغم من تواجد لاعبين كبار في الفريق.

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