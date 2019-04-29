مدرب أياكس : مواجهة توتنهام أكثر صعوبة من ريال مدريد ويوفنتوس

تحدث إريك تين هاج المدير الفني لأياكس الهولندي عن مباراة فريقه المرتقبة أمام توتنهام الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا.

ويستضيف توتنهام نظيره أياكس أمستردام، غدًا الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال تين هاج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، "يجب علينا محاولة تغيير تلك العقلية، علينا أن نستمر في

التمتع بما نقوم به والعمل على تحقيقه، ولا ينبغي أن نشعر أننا ملزمون بفعل شيء، كما لا يجب أن نفكر في ذلك لأننا أبعدنا ريال مدريد ويوفنتوس".

واستطرد " اعتقد أن مواجهة أياكس غدًا ستكون أكثر صعوبة من مباراتي يوفنتوس

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وريال مدريد".

وتابع " ما يمكننا القيام به بشكل أفضل هو أن نكون أكثر فاعلية وأن نحول الفرص المتاحة لدينا".

وأردف "الفريق يتمتع بروح عالىة ومستعدون جيدًا، وسنحاول أن نقدم أفضل ما لدينا في كرة القدم ونحن نعرف ذلك".

وبسؤاله عن نقص خبرة لاعبي أياكس " اعتقد أنهم نضجوا في السنوات الأخيرة بفضل المشاركات الكثيرة سواء مع المنتخبات الوطنية والمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهذا يجعلهم أفضل ".