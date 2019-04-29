شوبير: تذاكر أمم إفريقيا مسؤولية اللجنة المنظمة

أكد أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تحديد أسعار تذاكر مباريات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019 هي مسؤولية اللجنة المظمة للبطولة، بالاتفاق مع الاتحاد الإفريقي وليس لاتحاد الكرة المصري أي دخل فيها.

ورفض شوبير التعليق على حالة الغضب التي انتابت جماهير الكرة المصرية عقب الإعلان عن أسعار التذاكر، والتي

يراها الكثيرون مبالغا فيها.

وحددت اللجنة المنظمة 100 جنيه مصريا كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصريا للدرجة الأولى.

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ويستطيع الجمهور بهذه التذكرة مشاهدة مباراتين في الملعب نفسه. فعلى

سبيل المثال يمكن للمشاهد شراء تذكرة واحدة يحضر بها مباراتي المغرب وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا وناميبيا يوم 28 يونيو في استاد السلام.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

ونسقت اللجنة المنظمة ملف أسعار التذاكر مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تمهيدا لطرحها للجماهير.