شاهد.. أحمد مرتضى منصور: الأزمة ليست في ثمن تذكرة مباريات أمم أفريقيا

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الأزمة الأساسية لتذاكر أمم أفريقيا 2019 ليست في ثمنها فقط.

وقال أحمد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تذكرة الدرجة الثانية كانت ب ٦٠ جنيه في آخر كأس أمم أقيمت في مصر وكانت بتتباع في السوق السوداء ب

٢٠٠ جنيه المشكله مش في ثمنها فقط المهم تكون متوفرة ومحدش يتاجر فيها".

وخلقت أسعار التذاكر الخاصة بحضور الجمهور لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 21 يوليو المقبل، حالة من الجدل عقب

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إعلانها.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا قد أعلنت 100 جنيهًا مصريًا كسعر تذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصريا للدرجة الأولى.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.