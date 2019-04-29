الجماهير تطالب وزير الرياضة بالتدخل لتخفيض أسعار تذاكر أمم أفريقيا

طالبت الجماهير المصرية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالتدخل السريع، للنظر في أسعار التذاكر الخاصة بحضور الجمهور لمباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 21 يوليو المقبل.
وطالب عدد كبير من روادي السوشيال ميديا، وزير الرياضة بالتدخل،من أجل إعادة النظر في أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا والتي أعلنتها اللجنة المنظمة للبطولة اليوم الاثنين، حيث يراها الجميع أنها مرتفعة للغاية مقارنة بالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا
أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.
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