جمال عبدالحميد: أسعار تذاكر أمم أفريقيا غالية جدًا.. ولكن!!

أكد جمال عبدالحميد قائد منتخب مصر في مونديال 1990، ونجم نادي الزمالك السابق، أن أسعار التذاكر الخاصة بحضور مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر، خلال الفترة المقبلة، غالية جدًا.

وقال جمال عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، إن أسعار تذاكر بطولة أمم أفريقيا مرتفعة للغاية، وهذا على الأقل سيضمن أن من يحضر المباريات وخاصة لقاءات منتخب مصر، هو المشجع الحقيقي بماله الخاص، للحد من إمكانية أن يقوم شخص ما بشراء العديد من

التذاكر وتوزيعها على عدد من الجماهير لاستخدامهم في غرض غير التشجيع، أو توجيههم لفعل شيء خارج.

وأضاف عبدالحميد أن ملاعب مصر قد شهدت تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة لاستقبال بطولة أمم أفريقيا، مما كلفت الدولة مبالغ طائلة من أجل الخروج في نهاية البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة ومكانة مصر، حيث تم تطوير عرف ملابس اللاعبين والغرف الخاصة بالحكام، وكشافات الإنارة، ولابد

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توجيه الشكر للجهات المختصة على الجهد المبذول.

وتمنى نجم منتخب مصر والزمالك السابق التوفيق لمنتخبنا في البطولة وتحقيق نتائج جيدة تمكنه من التأهل إلى الدور المقبل ومن ثم التتويج باللقب المفضل للفراعنة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا قد أعلنت 100 جنيه مصريا كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصريا للدرجة الأولى.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.