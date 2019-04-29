مدير الكرة بالمقاصة: مواجهة بيراميدز صعبة.. ونأمل بتحقيق نتيجة إيجابية

أكد وليد هويدي ، مدير الكرة المقاصة، أن الفريق يسعي لتحقيق نتيجة إيجابية ، في مباراة بيراميدز والخروج من دوامة الإخفاقات الأخيرة ، التي أبعدت الفريق عن المربع الذهبي ، مؤكدا بأننا متمسكونبالمنافسة على التواجد بالمربع الذهبي حتي المباراة الأخيرة من الدورى العام.
وكشف هويدي ، أن مواجهة بيراميدز صعبة ، في ظل امتلاكه عناصر مميز وتصدره
وأشار مدير الكرة للمقاصة ، بأنه متفائل ، بتقديم الفريق مباراة جيدة ، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز.
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