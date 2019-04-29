20 لاعبا في قائمة المقاصة لمواجهة بيراميدز

اختار جمال عمر ، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، 20 لاعبًا ، للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الاثنين ، استعدادا لمباراة بيراميدز ، المقرر اقامتها في الثامنة مساء، غدا الثلاثاء ، على ستاد المقاولون العرب في الأسبوع 31 بالدوري. واللاعبون المختارون هم : محمد كوكو – بلتاجي سمير في حراسة المرمي أحمد عبد العزيز مودي – محمد دبش – أسامة جلال – عاصم سعيد – عصام صبحي – محمد دسوقي – أحمد محسن – هاني سعيد – خالد الشيخ – صلاح عاشور – ميدو جابر – مصطفى شبيطة – محمد رمضان – أحمد جمال – باولن فوافي – شيميلس بيكلي – جون أنطوى – رجب عمران. ويغيب عن الفريق أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي للإصابة ، ومحمد توني للإنذار الثالث . كان فريق المقاصة قد خاض، مرانه الأخير عصر اليوم الاثنين ، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي .

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