حقق فريق التعاون فوزًا صعبًا على نظيره الهلال بهدفين دون مقابل، وذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب جامعة الملك فهد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرون منالدوري السعودي.
وسجل هدفي التعاون كل من لياندر تاومبا وهيلدون راموس في الدقيقتين 65، 69 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يحتل الهلال وصافة ترتيب
الجدير بالذكر أن التعاون اكتسح نظيره الهلال بخماسية نظيفة في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة الماضية.
شاهد أهداف المباراة :
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. التعاون يضرب الهلال بثنائية بالدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.