شاهد.. التعاون يضرب الهلال بثنائية بالدوري السعودي

حقق فريق التعاون فوزًا صعبًا على نظيره الهلال بهدفين دون مقابل، وذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الاثنين على ملعب جامعة الملك فهد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرون من

الدوري السعودي.

وسجل هدفي التعاون كل من لياندر تاومبا وهيلدون راموس في الدقيقتين 65، 69 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الهلال وصافة ترتيب

الدوري السعودي برصيد 63 نقطة بفارق نقطة واحدة عن النصر متصدر البطولة، بينما يأتي التعاون في المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

الجدير بالذكر أن التعاون اكتسح نظيره الهلال بخماسية نظيفة في كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة الماضية.

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شاهد أهداف المباراة :