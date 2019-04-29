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اجتماع طارئ للجنة الرياضية بحزب الوفد لمناقشة أسعار تذاكر أمم أفريقيا

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تعقد اللجنة بحزب الوفد برئاسة عباس حزين سكرتير مساعد الحزب اجتماعًا هامًا عصر غد الثلاثاء، لمناقشة القيمة المقترحة لتذاكر بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

جاء ذلك عقب إعلان أسعار التذاكر الخاصة بحضور

مباريات بطولة أمم أفريقيا، والتي وضح منها أن من وضعها لا يشعر بالظروف الاقتصادية للمواطن المصري لأنه في كوكب آخر، بعيدًا عن الشباب ومحدودي الدخل.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا قد أعلنت 100

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جنيه مصريا كسعر لتذكرة الدرجة الثالثة في المباريات التي لا يكون فيها المنتخب المصري طرفا، و300 جنيه مصري للدرجة الثانية و500 جنيه مصريا للدرجة الأولى.

أما فيما يخص أسعار تذاكر مباريات مصر حددت اللجنة 200 جنيه لتذكرة الدرجة الثالثة و400 جنيه للدرجة الثانية و600 جنيه للدرجة الأولى و500 جنيه للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيه للمقصورة الرئيسية.

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