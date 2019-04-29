رياضة | مكالمة عبد الحفيظ تحسم عودة نجم الجونة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكالمة عبد الحفيظ تحسم عودة نجم الجونة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر أحمد حمدي لاعب فريق الجونة على إنهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري والعودة من جديد لصفوف فريق الأهلي والمشاركة مع الفريق في الموسم المقبل.

وحسم أحمد حمدي لاعب فريق الأهلي المعار إلى نادي الجونة لنهاية الموسم الجاري موقفه من الاستمرار مع الأخير من عدمه بنهاية الموسم الجاري.

وجاء قرار أحمد حمدي بعد مكالمة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي مع اللاعب وتأكيد الأخير على حاجة الفريق الأحمر لجهوده في الموسم المقبل وأشادة مارتن لاسارتي المدير الفني بمستواه مع فريق الجونة هذا الموسم.

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وأبلغ أحمد حمدي لاعب فريق الجونة حسام غالي مدير الكرة برغبة الأهلي في استعادته بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد الإعارة من جديد.

يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى الجونة تمديد إعارة أحمد حمدي من الأهلي في الموسم المقبل.

وانتقل أحمد حمدي إلى الجونة مع رباعي الأهلي أحمد ياسر ريان وأكرم توفيق ومحمود الجزار وإسلام جابر.