رياضة | راكيتيتش يحسم الجدل حول مصيره مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راكيتيتش يحسم الجدل حول مصيره مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط فريق برشلونة الإسباني حول مصيره مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل.

وأخطر نجم وسط برشلونة ناديه برغبته في البقاء في صفوف الفريق الكتالوني خلال الفترة المقبلة على الرغم من العروض المغرية التي وصلته مؤخراً.

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وأعلن مانشستر يونايتد اهتمامه بالتعاقد مع النجم الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش في الفترة الأخيرة عقب شائعات احتمالية رحيل بول بوجبا.

يأتي ذلك في الوقت الذي توقع البعض أنه مع انضمام فرينكي دي يونج إلى برشلونة بداية من الموسم المقبل رحيل راكيتيتش في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال نجم فريق برشلونة في رسالة إلى الإدارة مفادها: " لا أود الرحيل عن هنا، ولا أرى مستقبلي إلا في برشلونة".