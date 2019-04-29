رياضة | نجم توتنهام يجري عملية جراحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام يجري عملية جراحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خضوع هاري وينكس، لاعب خط وسط السبيرز، لعملية جراحية في الفخذ اليوم الإثنين.

توتنهام يستضيف نظيره أياكس أمستردام غدًا السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب السبيرز الجديد، ويعتبر الفريق اللندني الأوفر حظًا للصعود إلى النهائي.

وينكس تعرض لإصابة في الفخذ خلال مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز السبيرز بنتيجة 1\0.

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ووفقًا للموقع الرسمي لنادي توتنهام، فإن سيتم مراقبة وينكس بواسطة الأطباء، حيث يواصل اللاعب الشفاء قبل بدء إعادة التأهيل.

ويغيب عن توتنهام كل من، سون هيونج مين بسبب الإيقاف لمباراة واحدة فقط، بجانب هاري كين، بسبب إصابته في الكاحل.

جدير بالذكر أن السبيرز كان قد أقصى مانشستر سيتي من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.