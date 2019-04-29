رياضة | أول شرخ في باريس سان جيرمان بين توخيل ونيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول شرخ في باريس سان جيرمان بين توخيل ونيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دان مدرب فريق باريس سان جيرمان، الألماني توماس توخل، اليوم الإثنين، سلوك نجمه البرازيلي نيمار تجاه أحد مشجعي رين، بعد خسارة فريقه نهائي مسابقة كأس فرنسا بركلات الترجيح، فيما وجهت وسائل الإعلام البرازيلية انتقادات لاذعة لمواطنها على الحركة التي قام بها.

وجه نيمار لكمة لأحد مشجعي رين لدى توجهه إلى المنصة الرسمية لمدرجات ملعب إستاد دو فرانس، بعدما تبادل معه بعض الكلمات، في خطوة أقر الدولي البرازيلي لاحقاً بأنها كانت تصرفاً خاطئاً من قبله.

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وقال توخل في مؤتمر صحافي: "لا أحب ذلك إطلاقاً، لا يمكن القيام بذلك".

وأضاف: "ليس سهلاً الصعود إلى المنصة بعد الخسارة، الأمر في غاية الصعوبة بالنسبة إلى الجميع، لكن يجب علينا تقبل هذا الأمر، إذا خسرنا يتعين علينا إظهار الاحترام، أمر ضروري جداً".

وتابع: "لا يمكن الدخول في تحد مع مشجع".